Встреча друзей: Лазарев заснял Кудрявцеву в джемпере Yves Saint Laurent и джинсах скинни

Певец начал готовиться к «Песне года». Он увиделся с подругой, чтобы заучить текст, но не обошлось без смешных моментов.

Сергей Лазарев в этом году почти не отдыхал. Пока его коллеги ездили по курортам, он предпочитал работать. Не первый месяц артист мечтает оказаться на море, но пока он сосредоточил внимание на съемках новогодних концертов.

Однако 1 декабря певец смог отдохнуть. Он побывал в гостях у Филиппа Киркорова, который закатил вечеринку в честь девятилетия дочки Аллы-Виктории. Исполнитель хита «Я не боюсь» привел с собой сына Никиту, который смог повеселиться со сверстниками. А вот дочку Анну артист пока не берет на шумные мероприятия.

больше по теме Сергей Лазарев запечатлел сына в джинсах скинни и кремовом джемпере на вечеринке Певец побывал на празднике у короля отечественной эстрады. Он позволил наследнику порезвиться со сверстниками.

На следующий день Сергей отправился на шопинг. Он выбирал новый костюм, в котором появится на «Песне года». Каждый раз певец переживал, что его напарница Лера Кудрявцева не оценит, если он выберет пиджак в стразах.

А вечером артист увиделся со своей подругой. Они стали заучивать текст за столом. Лазарев снял телеведущую, которая предстала в джинсах скинни и черном джемпере Yves Saint Laurent.

«Валерия Львовна приехала! Я снимаю тебя, красавицу», — отметил певец. «Да, правильно! Фильтр надел?» — уточнила девушка. «Да, самый красивый. Так, ну что? Песня года в сборе», — заявил Сергей.

Спустя несколько часов Кудрявцева уже сняла коллегу, который едва мог сдерживать смех. Их встреча закончилась неловкой ситуацией.

«Ребята, рассказываю. Я сняла в сторис, как мы готовимся к „Песне года“! Вот мы сидим: наш режиссер Александр Ревзин, Катенька, ребята Женя и Рома. Я снимаю, рассказываю, и что делает Лазарев? Он берет и кому-то это отсылает. Мы не можем понять, кому мы это отослали. Ты нормальный, а?» — поделилась звезда.

Позже артист узнал, что отправил ролик мужу Леры — Игорю Макарову. Он смеялся до слез из-за неловкой ситуации.

Смотрите также: