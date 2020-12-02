«Вечно молода»: Навка в брюках палаццо и жакете с мехом позировала с женой Юдашкина

Фигуристка поделилась снимками, на которых предстала с именинницей. Она поздравила Марину Юдашкину с 62-летием.

Татьяна Навка в этом году редко появляется на публике. Весной она находилась в самоизоляции, но потом заразилась коронавирусом. Несколько недель спортсменка провела под присмотров врачей. А вот осенью она вернулась к прежней жизни. Фигуристка стала сниматься в шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри. А в первый день зимы девушка вместе с дочкой Надеждой побывала в гостях у Филиппа Киркорова, который устроил вечеринку в честь наследницы Аллы-Виктории.

2 декабря свой день рождения отмечает жена Валентина Юдашкина, Марина. С утра ее поздравил муж, а также внуки, которые находятся в Гонконге с дочкой именинницы Галиной. Давно дружит с семьей модельера не только Алла Пугачева, но и Навка. Она опубликовала серию снимков, где позирует с именинницей. На одном из кадров спортсменка предстала в брючном костюме в красную клетку с меховыми манжетами на жакете и брюками палаццо. Марина, в свою очередь, была облачена в черный наряд с джемпером.

На еще одном фото Татьяна подчеркнула фигуру белым платьем-футляром. В похожий наряд была облачена и жена Юдашкина. Из образы дополнили сумки и туфли-лодочки.

«Быть женой, музой, соратником, подругой и в тоже время личностью, женщиной, матерью, бабушкой и дочерью просто невероятно филигранное искусство жизни, которым обладают не все! А эта прекрасная женщина, у которой сегодня день рождения, обладает на все 100. Дорогая Мариночка, будь так же любима, счастлива, вечно молода и окружена своей замечательной семьей! Пусть только радость посещает твой дом, только гармония живет в душе и только благо царит вокруг!» — написала звезда.

Многие поклонники восхитились красотой не только Навки, но и именинницы, которой исполнилось 62 года. «Обе классные», «Какая крутая женщина», «Марина очень красивая и вечно молодая», «Татьяна, какой классный костюм», «Две утонченные дамы», «Какие красавицы, глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики. Если Киркоров устроил шумный праздник для дочки, то семья Юдашкиных не стала закатывать праздник больших масштабов.

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