«Родинка прямо в ложбинке»: Агата Муцениеце в черном лифе со стразами оголила грудь

Агата Муцениеце почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Их многие считали идеальной парой, но в этом году они расстались. Актриса решила уйти от возлюбленного, но при этом не скрывала, что еще его любит. Когда звезда «Мажора» выгнал ее из дома с детьми, то девушка призналась, что порой он страдает приступами гнева. С каждым месяцем она все больше привыкала к новой жизни, начала бегать и много сниматься в кино.

Поклонники заметили, что Агата постройнела и похорошела. Она успевает строить карьеру и уделять время дочке и сыну. А недавно актриса повеселилась в компании Константина Крюкова. Она не скрывает, что хочет встретить новую любовь. 2 декабря девушка отправилась на съемки, где ей сделали прическу с челкой-шторкой. Сначала она примеряла яркие наряды, а потом предстала в откровенном луке.

Муцениеце покрасовалась на камеру в черном лифе со стразами, а также в черной юбке с широким поясом. Наряд подчеркнул ее округлые формы. Актриса подразнила фанатов глубокой ложбинкой, засветив пикантную родинку.

Пользователи Сети удивились такими смелыми кадрами. Многие одарили комплиментами звезду. «Агата, вот это вид», «Боже, вы прекрасны», «Нельзя быть такой сексуальной», «Паша такое упустил, вы богиня», «Как же ты похорошела», «Такую грудь прятать нельзя», «Родинка прямо в ложбинки, как подарок», «Вы эталон женской привлекательности», «Мы любим такие виды», — прокомментировали кадр подписчики.

Смотрите также: