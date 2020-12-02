«Ну прелесть же»: Максим Галкин в пальто с меховым воротником прогулялся по заснеженному саду

Муж Аллы Пугачевой отметил, что ему нравится зима, когда из-за туч выглядывает солнце. Красотой пейзажей он поделился с подписчиками.

Максим Галкин в январе отправится на гастроли. А пока артист проводит время с семьей. Он отлучается только на телевизионные съемки. Алла Пугачева тоже почти не покидает замок. Она с радостью проводит время дома с двойняшками Лизой и Гарри. При этом с наступлением зимы певица не удержалась и погуляла на улице с сыном, облачившись в пальто и шляпу. Однако морозы пришли в Москву и Подмосковье 2 декабря.

С самого утра выпал снег, а температура стала колебаться от −4 до −6 градусов. Галкин возвращался в замок после работы и насладился красивыми заснеженными пейзажами. Юморист предстал в черном пальто с меховым воротником, похожим на норковый. Он также надел шапку Игоря Гуляева и вязаный шарф сливочного цвета. Максим прошелся у замка в одиночестве и заглянул в сад.

«Ну смотрите: мороз и солнце — что может быть лучше? Класс! Вот если бы у нас всегда такая зима была с солнышком. Ну прелесть же!» — отметил артист.

Ранее Галкин уже показывал, как замок выглядит в зимнюю пору. Поклонников очаровал дом Примадонны. Многие назвали увиденное настоящей сказкой. К слову, 2 декабря празднует день рождения жена Валентина Юдашкина — Марина. Возможно, что это станет поводом для праздника и Алла Борисовна съездит в гости к маэстро. Однако накануне прошел праздник в доме у Филиппа Киркорова. Он отметил день рождения дочки Аллы-Виктория. Пугачева и Галкин на вечеринке так и не появились.

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