«Счастью не было предела»: Навка запечатлела дочку в шортах и «золотых» балетках

Татьяна Навка не часто посещает светские рауты. Спортсменка привыкла много работать, а свободное время посвящать семьей. Минувшей осенью девушка регулярно снималась в шоу «Ледниковый период». В этом сезоне она стала не участницей, а членом жюри. За время съемок спортсменка познакомилась с Ольгой Бузовой и успела разглядеть в ней трудолюбие и доброту. Накануне они увиделись уже вне работы на вечеринке у Филиппа Киркорова.
Певец решил с размахом отпраздновать девятилетие дочки Аллы-Виктории в первый день зимы. Он позвал гостей, организовал застолье, аниматоров и развлекательную программу. Навка пришла на мероприятие с шестилетней дочкой Надеждой. Фигуристка облачилась в шифоновое платье макси с рюшами и поясом. Белые ботильоны дополняли ее лук. Свою наследницу она облачила в платье миди с золотым отливом и золотистые балетки.
Дочка Татьяны ходила под руку с наследницей певицы Жасмин — Маргаритой. Девочка успела потанцевать и познакомится с аниматорами, которые предстали в плюшевых костюмах.
«Счастью не было предела», — заявила Навка.
Позже наследница фигуристки переоделась в черные шорты и толстовку с принтом. Она сделала памятные фото с именинницей, а также с Киркоровым.
«Спасибо за такой волшебный праздник! У тебя, как всегда, очень уютно, тепло, весело, оригинально, красиво, вкусно, разнообразно, и ты всегда находишь теплые слова и время для друзей! Все детки были в восторге от такого сказочного и веселого праздника!!! Ты просто необыкновенно внимательный и прекрасный отец!» — отметила спортсменка.
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