«Сама безупречность»: Ксения Алферова блеснула идеальной фигурой в бикини цвета груши

Актриса в свои 46 лет обладает невероятной стройностью.

Ксения Алферова в первые зимние деньки решила разогреть публику собственной фотографией в мини-бикини. 46-летняя актриса обнародовала кадр, который сделала летом на море.

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На нем звезда предстает в игривом образе, примерив купальник трендового оттенка груши, лиф которого не имеет пуш-ап. Косынка на голове артистки оказалась в тон костюму.

«За окном все припорошено снегом — это красиво. Я проснулась, жива, здорова — это радует. Вообще в Жизни, несмотря на огромное количество кочек, порожков, рытвин, оврагов, радости достаточно, главное ее уметь увидеть, добыть. Но солнца не хватает, хоть ты тресни! Но я точно знаю, что там наверху, за затянутым облаками небом, оно есть и помнит о нас — эта мысль греет», — подписала она снимок.

Почитатели Ксении восторженно восприняли ее пост. Многие отметили, что фигура звезды выглядит просто идеально.

«Сама безупречность и грация!», «Какая тростиночка!», «Идеальная фигура!», «Красавица фантастическая», «Удивительная вещь генетика, все женщины в вашей семье великолепны», «Ноги роскошные», «Я вам завидую, хочу такую же фигуру», — прокомментировали снимок Ксении ее фолловеры.

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