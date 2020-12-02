Стас Костюшкин с группой голых мужчин устроил пляски в бане под песню «Тает лед»

Музыкант Стас Костюшкин в Instagram поделился забавным видео. На кадрах он с группой абсолютно голых мужчин, судя по всему, своими друзьями сидит на полке в бане. Свои прелести мужчины прикрыли веничками. Все они дружно двигаются в такт под хит группы «Грибы» «Тает лед». В какой-то момент Костюшкин включил кран с холодной водой, которой начал обливать своих товарищей.

«Рубрика «Видео на бис», — подписал он видеозапись.

«Такое видео можно смотреть бесконечно», «Стас, нельзя так издеваться над девушками», «Стас, мы сначала подумали, что это видео в поддержку Дзюбы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что песня украинской группы «Грибы», вышедшая синглом 10 марта 2017 года, произвела в свое время эффект разорвавшейся бомбы. Одновременно с выпуском состоялась презентация клипа на песню, который получил вирусную популярность и собрал более 20 миллионов просмотров на YouTube за первые две недели и более 219 миллионов просмотров на начало 2020 года.

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