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Здесь нужен гениальный сыщик: в Германии пропала двухметровая скульптура «мужского достоинства»

Фаллическая достопримечательность на горе Грюнтен была похищена в последних числах ноября.

Здесь нужен гениальный сыщик: в Германии пропала двухметровая скульптура «мужского достоинства»
В Германии неизвестный похитил фаллическую статую. Фото: Globallookpress.com

Полиция Германии расследует необычный инцидент: в минувшие выходные на склоне горы Грюнтен в Баварии пропала деревянная скульптура, изображающая мужской половой орган. Объект высотой около двух метров и весом под 200 килограммов, по всей видимости, был срублен и увезен неизвестными лицами. От него остался лишь пенек.

Как передает канал BBC, достопримечательность стояла (во всех смыслах) в этом месте много лет. Туристы, забиравшиеся на гору, любили фотографироваться вместе с ней. Даже на Google Maps объект был обозначен, как «памятник культуры». А вот кто вырезал и установил этот шедевр на горе, так и осталось неизвестным.

Грюнтен
Туристы любили скульптуру на горе Грюнтен, рядом с ней располагалась смотровая площадка с прекрасным видом. Фото: globallookpress.com

Представители полиции сообщили СМИ, что начали расследование пропажи деревянного пениса, но не уверены, как будут наказывать виновного, ведь в данном случае трудно определить пострадавшую сторону, по сути, это даже не уголовное преступление. А вот мэр близлежащего городка назвал этот инцидент «позором».

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