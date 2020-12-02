«Любим тебя и всегда рядом»: Евгений Алдонин обратился к дочери в день ее 14-летия

Футболист Евгений Алдонин в сторис Instagram обратился к своей дочери Вере, которая появилась на свет от его первого брака с певицей Юлией Началовой. Он опубликовал совместный снимок с наследницей. На фотографии отец и дочь улыбаются на камеру. На заднем плане видны праздничные шарики. Как известно, Вере Алдониной 1 декабря исполнилось 14 лет.

«С днем рождения, наша Верочка. С твоим четырнадцатилетием. Наша красавица и умница. Любим тебя и всегда рядом». Евгений Алдонин

Напомним, что в марте 2019 года из жизни ушла мать Веры певица Юлия Началова. У нее стремительно развивался сепсис на фоне подагры. Врачи пытались спасти поп-исполнительницу, но все их попытки оказались тщетны.

После смерти мамы именно Евгений Алдонин окружил ребенка заботой. Он часто берет дочь к себе в новый дом, где проживает со своей женой Ольгой. Надо сказать, что Вера подружилась со своей мачехой, а также братиком и сестрой.

Смотрите также: