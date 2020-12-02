Падчерица Михайлова в кожаной юбке засветилась с Лазаревым и Лорак на дне рождения дочери Киркорова

Ева Канчельскис повеселилась с другими звездами на празднике.

Падчерица музыканта Стаса Михайлова Ева Канчельскис стала одной из гостей на дне рождения дочери поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.

Девочке, напомним, в конце ноября исполнилось девять лет. При этом Ева Канчельскис, которая вышла в свет в кожаной юбке, активно позировала с гостями праздника. В частности, с певицей Ани Лорак и музыкантом Сергеем Лазаревым.

«Как огромный фанат «Евровидения», не могу не выставить! Представители Украины 2008 и России 2016, 2019».

Ева Канчельскис

«Какие вы все красивые. Искренне радуемся за всех вас», «Отлично выглядите», «Ева. Вы — необычайная красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Добавим, что на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой собрались многие звезды шоу-бизнеса. В частности, в зале присутствовала певица и телеведущая Ольга Бузова.

При этом гости только за столами сидели без масок, стараясь соблюдать дистанцию. Правда, получалось у них это не очень хорошо. В Сети появилось огромное количество фотографий, где гости праздника обнимаются, словно позабыв о пандемии.

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