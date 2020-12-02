Маленькая хохотушка: дочь Кудрявцевой в сарафанчике с рюшами торжественно вручила маме открытку

Двухлетняя Машенька Макарова, дочь ведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, растет веселым ребенком. Практически на всех кадрах, которые выкладывает в социальные сети ее знаменитая мама, малышка смеется или улыбается.

Но так было не всегда — до года крошка на фото в Сети отличалась серьезностью и не по-детски мудрыми глазами. Это часто ставили в упрек телезвезде, поэтому ей даже приходилось объяснять, что девочка просто по какой-то неведомой причине меняется при виде камеры.

А недавно Кудрявцева поделилась на просторах интернет-пространства очередным веселым снимком дочки. На нем Маша просто заливается от хохота. Она сделала красочную открытку для мамы и, видимо, очень радуется этому. Наследница Леры примерила свитшот летней жизнерадостной расцветки в цветочек и сарафанчик с рюшами. Волосы малышке уложили в два хвостика с разными резиночками-бантами.

«Ну какая лапонька!», «Мамина улыбка – сто процентов», «За это можно все отдать!», «Какая большая Машутка», «Очаровашка», «Мамина доча, очень хорошенькая», «Глазоньки какие и улыбка, прям прелесть девочка растет», — прокомментировали фото фолловеры.

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