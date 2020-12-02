Елена Проклова запечатлелась в обнимку с победителем первого сезона «Последнего героя»

Актриса 67-летняя Елена Проклова в Instagram разместила красивый кадр, на котором она запечатлена с победителем первого сезона шоу «Последний герой» 44-летниим Сергеем Одинцовым. В свое время он не оставил никому шансов на проекте.

«Победитель первого сезона проекта «Последний герой» Сергей Одинцов». Елена Проклова

Напомним, что Сергей Одинцов родом из Курска. Он участвовал в «Последнем герое», который вел покойный актер Сергей Бодров. Одинцов — бывший десантник. В свое время он был награжден медалью «За отвагу». У Одинцова трое детей от двух браков. Известно, что сейчас он проживает в Нижнем Новгороде с женой и сыном Арсением.

Добавим, что Елена Проклова дважды участвовала в «Последнем герое». Первый раз это случилось в 2002 года, когда снимался «Последний герой – 3: остаться в живых». В нынешнем году она снова отправилась на остров, чтобы попытать удачу. Как отмечала Елена Проклова, с годами проект стал более масштабным и ей было уже не так страшно в нем участвовать, как в первый раз.

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