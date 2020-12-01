«Мой новый муж»: Агата Муцениеце в платье-сорочке и перчатках поужинала с Димой Биланом

Актриса удивила поклонников, оказавшись в роскошном наряде рядом с певцом. На кадрах она сидела с ним за столиком.

Агата Муцениеце в начале года рассталась с Павлом Прилучным. Сначала девушка переживала, что не смогла сохранить семью ради детей — сына Тимофея и дочки Мии. Однако позже актриса постепенно стала привыкать к новой жизни. Более того, ей посыпались предложения о работе. Теперь она, как и мечтала, регулярно снимается в новых проектах, а также посещает светские рауты, где предстает в роскошных и стильных образах.

На днях Агата стала гостьей на благотворительном вечере. Девушка очаровала публику черным костюмом с корсетом. Она прочитала рассказа со сцены. А на следующий день актриса с утра оказалась в салоне красоты, сменив имидж, а позже пришла на съемочную площадку, где встретила Диму Билана. Она облачилась в шелковое платье-сорочку и клетчатый жакет розового цвета. Ее руки облегали длинные атласные перчатки цвета фуксия. Они ужинали салатом, сидя за столом.

«Это мой новый муж! Мой киномуж», — похвасталась звезда с иронией.

Билан, в свою очередь, облачился в красный брючный костюм в тон своих волос. Он с радостью составил компанию Агате. Как оказалось, они были на съемках для фестиваля Светланы Бондарчук Action. Позже актриса повстречала свою коллегу Наталью Рудову. Девушка принарядилась в ультрамариновое платье-бюстье.

«Состав сегодня звездный. Я сейчас покажу эту богиню, мою любовь. Агата, она втянула живот, а родинку красивую оставила. Всеми силами пытаются меня закрыть», — пошутила блондинка. «Не правда», — заявила Муцениеце.

Позже актриса повстречала еще и Константина Крюкова. Они давно знакомы и не так давно устраивали совместные посиделки у друзей, приготовив плов. Поклонники удивились тому, что за один вечер девушка увиделась с таким количеством звезд. Однако больше всего их заинтриговал ужин с Биланом.

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