«Первый день зимы»: Навка в твидовой юбке и пальто-жакете предстала с дочкой в спортивной школе

Фигуристка недавно открыла собственное образовательное заведение для юных спортсменов. В гостях у нее побывал губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич, который познакомился с учениками.

Татьяна Навка с ранних лет занимается фигурным катанием. Она стала олимпийской чемпионкой в паре с Романом Костомаровым, а также двукратной чемпионкой мира. Теперь спортсменка создает ледовые представления и является членом жюри в новом сезоне шоу «Ледниковый период». У фигуристки подрастает дочка Надежда, которая уже тренируется на льду и завоевала ни один комплект медалей.

Недавно Навка открыла свою школу по фигурному катанию. Там она тренирует дочку, а также других маленьких учениц. 1 декабря спортсменка не только провела занятия, но и пообщалась с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он познакомился с учениками и осмотрел арену. Татьяна для такого случая облачилась в твидовый костюм, состоящий из юбки миди и жакета-пальто, который дополнила черной водолазкой.

Маленькая Надежда была облачена в сценическое платье с фиолетовым оттенком. Навка сделала фото с наследницей и другими ученицами.

«Первый день зимы удался на славу! У нас в гостях сегодня побывал губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич. Познакомился и пообщался с ребятами, поинтересовался в парном или одиночном они катаются, и задал вопрос: „А мальчики у вас есть?“ — „А с мальчиками у нас дефицит, в основном, их предпочитают отдавать в хоккей“, — ответила я, на что Андрей Юрьевич пообещали подумать, как помочь в этом деле!» — рассказала фигуристка.

Поклонники разделили радость Навки. Многие отметили, что у нее был утонченный образ. Другие выразили надежду, что она тренирует будущих чемпионов.

«Вы — супер! Я завидую вашей трудоспособности, все это в детстве закладывается, я так думаю», «Какие вы счастливые, что детки занимаются», «Какие лапульки маленькие, как бы я хотела у вас учиться… Поздно уже», — прокомментировали пост подписчики.

Сморите также: