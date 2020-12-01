«Вот такая я чикуля»: Агата Муцениеце впервые за долгое время сменила имидж

Агата Муцениеце не скрывает, что любит проводить время на работе. После развода с Павлом Прилучным она вернулась к съемкам. Ей стали предлагать участие в разных проектах, что порадовало актрису. Она дважды была в декретном отпуске, поэтому успела соскучиться по съемкам в фильмах и сериалах. Девушка давно мечтала, что станет такой же популярной, а может и больше, чем Прилучный. Теперь артистка успевает заботиться о дочке и сыне, а также строить карьеру.

Поклонники заметили, что за последние месяцы Агата постройнела. Она регулярно устраивает себе пробежки. Девушка не скрывает, что склонна к полноте, поэтому работает над собой. А теперь, за месяц до Нового года, актриса решилась на преображение. Неожиданно она предстала с новым цветом волос.

«Так, показываю, как это выглядит на видео. Это, кстати, еще не все преображения. Вот такая я чикуля. Тут еще не доделанный образ, но в целом мне уже нравится», — призналась звезда.

Она позировала с модным окрашиванием омбре. Кончики волос стали светлыми, а вот корни остались русыми. «Для роли готова на все, хоть налысо», — отметила Муцениеце.

Большая часть поклонников пришла в восторг от нового имиджа девушки. Фанаты осыпали ее комплиментами. К слову, ранее Агата была блондинкой, когда снималась в сериале «Закрытая школа». В то время она и встретила Прилучного. Похоже, что в этом году у актрисы начался новый виток в жизни, а вместе с ним и жажда перемен.

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