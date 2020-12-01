«Роскошь допандемийного гламура»: Васильев встретил Нетребко в икорном баре

Историк моды рассказал, как судьба свела его с оперой дивой. Он поделился кадрами, на которых позировал с Анной в Санкт-Петербурге.

Анна Нетребко несколько раз приезжала в Россию в этом году. Она прилетала в Москву в сентябре, но тогда почти сразу заболела коронавирусом и была вынуждена отменить выступления. Артистка быстро поправилась, восстановила голос и после небольшого отдыха в Вене, где у нее есть квартира, снова приехала на родину. Она повидалась с отцом в Краснодаре и отправилась на гастроли. Звезда выступила в Мариинском театре с мужем Юсифом Эйвазовым.

Как оказалось, Анна также успела повидаться с историком моды Александром Васильевым. Они дружат много лет. В соцсети ведущий «Модного приговора» опубликовал фото с оперной дивой. Он рассказал, что встретил ее случайно в отеле, а до пандемии они спокойно обедали в икорном баре среди дня. В кадре Нетребко предстала в роскошной черной шубе. Ее образ дополнила бархатная сумка-мешок с мятными жемчужинами.

«Когда вы обедаете в икорном баре в Grand Hotel Europe в Петербурге со счастливыми ученицами, а на десерт получаете горячие объятья Анны Нетребко, это называется роскошь допандемийного гламура. Анна Нетребко сейчас гастролирует в Петербурге. Наша очередная встреча была мимолетной, но теплой. Как всегда, неожиданной, словно комета. Обжигающей, как пламя камина. И звонкой, словно Ниагарский водопад», — поделился Васильев.

Напомним, что накануне Анна Нетребко приехала в Москву. Она появилась в Большом театре и стала обладательницей премией имени К.С. Станиславского.

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