Виктория Лопырева в бархатном платье в пол с разрезом и на шпильках снялась в фотосессии

Виктория Лопырева в 2019 году приезжала в Москву с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Тогда пара расписалась в ЗАГСе, а вскоре модель снова отправилась в путешествие. В этом году она предпочитала пережидать пандемию коронавируса в теплых странах. Сначала девушка отдохнула в Дубае, а потом переместилась в Турцию, где провела все лето и часть осени. А на днях блондинка снова прилетела в Дубай, но на этот раз без мужа.

Первые дни Лопырева посвятила встречам с подругами. Также она успела закупиться новыми нарядами у именитого сирийского дизайнера. А накануне девушка устроила фотосессию, а также приняла участие в съемках ролика для фестиваля «Матрешка», который она организовывает не первый год. Виктория для такого случая облачилась в бархатное платье в пол алого цвета с разрезом. Босоножки на шпильках, пышные локоны и безупречный макияж дополнили образ.

Жена Булатова подчеркнула нарядом загорелую кожу. Почти весь год она провела на море, поэтому успела приобрести бронзовый оттенок кожи. Также Лопырева усиленно тренировалась, вернувшись в форму после родов.

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