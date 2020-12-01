«Готовимся к Новому году!»: жена Юдашкина в джинсах скинни и дутом пуховике украсила особняк

В первый день зимы в доме маэстро появились гирлянды и елочные украшения. Валентин Юдашкин с возлюбленной поспешил преобразить интерьер к предстоящим праздникам.

Марина Юдашкина уже больше 30 лет находится рядом с Валентином Юдашкиным. Они работали на одном предприятии, но редко пересекались. Их сблизила подготовка к очередному показу мод. У них теперь есть дочка Галина, а также внуки: Аркадий и Анатолий. В этом году наследница пары со своими сыновьями уехала в Гонконг по работе. Маэстро скучает по малышам. Но возможно, что они приедут к Новому году. В первый день зимы супруги начали украшать особняк к предстоящим праздникам.

В соцсети Марина поделилась кадрами, на которых показала обновленный интерьер. Для начала она расставила свечи в подсвечниках на столике в прихожей. В вазе оказались еловые ветки с алыми искусственными цветами, шишками и елочными шарами и рябиной. Жена маэстро в джинсах скинни и клетчатой рубашке мятного цвета своими руками расставляла украшения и декорировала гостиную.

Потом она вышла во двор, где также украсила фонтан, усыпав его елочными ветками, а также добавив украшений и алых веток. Сама Марина накинула дутый черный пуховик на плечи, чтобы не замерзнуть.

«Добрый день! Готовимся к Новому году!» — похвасталась она.

Поклонники восхитились вкусом жены Юдашкина. Многие одарили ее комплиментами. «Что-то все рано в этом году начали», «Безупречный вкус у вас», «Как красиво!», «Как изысканно», «Чувствуется приближение праздника», «Как всегда красиво», «Какая вы находчивая», «Вы и сами такая уютная», «Внукам понравится», — прокомментировали пост подписчики.

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