«Доброе утро»: Олеся Судзиловская запечатлелась топлес у окна отеля в швейцарской Женеве

Актриса Олеся Судзиловская в Instagram разместила красивый и очень нежный кадр. На фотографии она находится у окна отеля в швейцарском городе Женева, куда прилетела по каким-то делам. При этом звезда по пояс обнажена, так что можно без особых проблем рассмотреть ее прелести. Актриса сделала селфи на свой телефон.

«Доброе утро!» — кратко подписала она чувственный снимок.

«Очень красиво, а главное не пошло. Фото просто шикарное», «Чуть шею не свернул, заглядывая на зеркало. Ну разве так можно?» «Женщина изумительной красоты», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Олеся Судзиловская — счастливая мама двух сыновей. Первенец у нее появился на свет в январе 2009 года. Ребенка она назвала Артемом. В том же году она вышла замуж за отца своего сына бизнесмена Сергея Дзебаня. В 2016 году на свет у пары появился второй сын. Его Судзиловская с мужем решили назвать Майклом.

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