«Надеюсь, не будет сильно ругаться»: Пригожин подловил спящую Валерию в секси бикини

51-летний Иосиф Пригожин частенько признается своей 52-летней жене Валерии в любви. Делать он это любит публично, чтобы поклонники звезды поддержали его в комплиментах. Что говорить, певица хоть и станет скоро бабушкой (ее невестка сейчас беременна), все еще обладает точеной фигурой и моложавой внешностью.

Сейчас она отдыхает и работает над новым клипом вместе с мужем в Арабских Эмиратах. Здесь ее супруг тайно запечатлел на пляже в тот момент, когда она случайно заснула. На звезде из одежды оказалось лишь крошечное мини-бикини с лифом без лямок.

«Надеюсь, когда проснется и увидит этот пост, не будет сильно на меня ругаться. Ну правда, как же можно пройти мимо такой красоты? Горжусь — моя. Привлекательной и соблазнительной можно быть в любом возрасте, даже когда уже не шешнадцать», — написал Иосиф Пригожин в личном блоге.

Восторгу фолловеров не было предела! Многих покорило нежное отношение продюсера к своей любимой, также не осталась незамеченной шикарная фигура Валерии.

«Полностью с Вами согласна, ухоженной женщина должна оставаться в любом возрасте. Валерия — супер-красотка», «Как же вы ее любите. Браво», «Лерочка в душе шестнадцатилетняя и выглядит идеальной и красивой. Для меня ей всегда будет #шешнадцать», «Да, она у вас молодец. Следит за собой. Хорошая мама. И шикарная певица. А любовь, она всегда в глазах смотрящего. Дай Бог ей и вам здоровья, благополучия, пусть близкие всегда будут рядом и радуют», — прокомментировали снимок почитатели звездной семьи.

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