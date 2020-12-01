«Тут похожа на Брижит Бардо»: Повереннова оценила снимок молодой Алентовой с дочкой на руках

Актриса Дарья Повереннова отреагировала на снимок в Instagram, который разместила ее коллега Юлия Меньшова. На фотографии запечатлена совсем еще молодая актриса Вера Алентова со своей дочкой на руках. На тот момент звезде не был и тридцати лет. Фотографией Меньшова поздравила свою родительницу с Днем матери.

«Вера Валентиновна тут похожа на Брижит Бардо», — подписала кадр Дарья Повереннова, вспомнив знаменитую французскую киноактрису.

«Юля, ваша мама невероятная красавица и вы взяли от нее лучшие черты», «Прекрасное фото. Всех мамочек с замечательным праздником», «От Веры Валентиновны глаз невозможно оторвать. Она без всяких сомнений была первой красавицей Советского Союза», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Юлия Меньшова появилась на свет в 1969 году. Скорее всего, в том же году и был сделан уникальный кадр. Отцом актрисы, как известно, является создатель оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов.

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