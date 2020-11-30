«Просто потрясающе»: Брежнева показала дизайнерский ремонт в своем особняке

Вера Брежнева уже пять лет живет в браке с Константином Меладзе. В октябре они отметили годовщину отношений. Примечательно, что год назад ходили слухи об изменах композитора. Однако певица лишь смеялась над сплетнями. А когда весной ей пришлось сидеть дома на самоизоляции, артистка с радостью делилась кадрами, на которых демонстрировала идиллию с возлюбленным. А вот осенью она уехала в Киев. Несколько недель девушка участвовала в съемках телепередач и проводила время с родственниками.

Лишь на днях Вера вернулась в Москву. Она устроила вечеринку в президентском номере престижного отеля в центре столицы, отметив год с момента создания собственного бьюти-бренда. Певица успела отметиться в трендовом образе. Девушка выбрала уютный лимонный свитер, белые брюки и трендовые ботинки для веселья в компании подруг. А вот вечером артистка вернулась домой и расставила цветы в вазы.

Впервые за долгое время Брежнева показала убранство своего особняка, который находится в поселке на Новой Риге, где средний ценник на дом — 50–70 миллионов рублей. Недавно ее соседкой стала бывшая жена Эмина Агаларова — Алена Гаврилова. В гостиной певицы сделан дизайнерский ремонт: пудровые стены, коричневый пол и панорамные окна под потолок, который больше чем три метра от пола. Дом звезды поклонникам показался дворцом. Более того, у нее есть камин, рояль, несколько диванов и отдельная зона с обеденным столом. Вера успела украсить дом к новогодним праздникам. За окнами мерцали гирлянды.

«У меня после праздников столько цветов красивых дома. Столько букетов. Просто потрясающей!» — похвасталась артистка.

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