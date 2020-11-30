Вера Брежнева в лимонном джемпере и модных ботинках повеселилась в президентском номере

Певица устроила праздник для узкого круга людей. Она провела вечер в отеле, где танцевала и общалась с подругами.

Вера Брежнева является одной из самых скрытных певиц на отечественной эстраде. Девушка редко говорит о личной жизни и почти не посещает светские рауты. В прошлом году даже ходили слухи о ее разладе в отношения с Константином Меладзе. Однако во время карантина, когда у артистки появилось свободное время, она похвасталась семейной идиллией и даже спела с мужем. А недавно девушка вернулась из Киева, где провела ни одну неделю.

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Так вышло, что она оказалась в Москве, когда ее бьюти бренду исполнился год. Девушка закатила вечеринку по такому случаю. Для праздника певица выбрала президентский номер в отеле Four Seasons в центре столицы. Она отказалась от вечернего платья, представ в белоснежных брюках, нюдовом топе, а также лимонном джемпер и трендовых ботинках на толстой подошве светло-серого оттенка.

Перед приходом гостей Брежнева устроила фотосессию в номере, похваставшись хорошим настроением и безупречной фигурой.

«На выходных в узком кругу тепло отпраздновали год бьюти бренду Vera. А залогом идеального праздника стали близкие люди и dream team в моем любимом президентском номере. Лучшее для лучших», — написала звезда.

А вот покидала отель артистка в белоснежной длинной шубе. Ей пришлось унести с собой целую охапку цветов. «Самый идеальный босс для своей команды, бьюти босс мечты», «Вера Брежнева вы самая лучшая богатая женщина в мире красавица, умница, жизнерадостная леди», «Господи… какая же вы классная», «Вера просто красотка! Хочу давно такую шубу», «Завидую, как все клево», — прокомментировали пост подписчики.

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