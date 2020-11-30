«Поля, такие рельефные икры»: Гагарина в бирюзовом бикини обнажила точеную фигуру

Полина Гагарина всегда переживала из-за внешности. Раньше она обладала пышными формами, но после развода с первым мужем феноменально похудела. С тех пор артиста следит за питанием и регулярно занимается спортом. Она признавалась, что была в идеальной дочке перед тем, как забеременела дочкой Мией. Теперь певица снова много работает над собой, а подросшая наследница часто составляет ей компанию во время тренировок.

Минувшим летом Полина успела провести время в ОАЭ. За день до наступления зимы певица решила подразнить поклонников кадрами, сделанными в Аджмане. В кадре девушка предстала в бирюзовом мини-бикини. Она позировала в лучах солнца на террасе у пляже с влажными волосами. Гагарина успела загореть, поэтому обнажила стройные ноги и прокачанный пресс. Более того, артистка похвасталась фигурой без единого изъяна.

«Фотографий осталось много, поэтому немного спама с моего спонтанного короткого отдыха!» — написала звезда.

Поклонники поразились тому, какая певица худая. Многие посчитали, что она переусердствовала с тренировками. Но нашлись и те, кто восхитился ее красотой. «Полина ну хватит уже худеть!!!», «Супер! Сколько труда вложено в такую фигуру», «Красотка! Пресс какой», «Такая стройная и одни мышцы, огонь», «Поля, такие рельефные икры», «Кажется, это слишком», «Уже ноги-палочки, ну хватит», «Безумно красивая», «Вызываешь зависть», — прокомментировали пост подписчики.