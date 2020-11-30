Три поколения: Вера Брежнева поделилась редкими семейными фото с мамой и дочками

Вера Брежнева в этом году смогла отдохнуть. Обычно у певицы несколько перелетов в день. Однако из-за пандемии коронавируса ее гастроли отменились. Летом и осенью артистка побывала в Киеве, где увиделась с родными. Она смогла набраться сил перед новогодними праздниками. А во время карантина девушка не расставалась с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Девочка раньше часто путешествовала с мамой, а теперь ходит в школу, поэтому погружена в учебу.

Старшая дочка Веры — Соня — живет в США. Однако недавно она приезжала в Киев после отпуска в Турции, поэтому смогла увидеться с родительницей. Еще 29 ноября, в День матери, певица поделилась редкими семейными фото. Она показала свою маму Тамару Галушко в окружении внуков на море. На других снимках сама артистка позирует со своими дочками, облаченная в легкое летнее платье. По всей видимости, Брежнева скучает по временам, когда они собирались все вместе.

Также певица опубликовала клип, в съемках которого приняли участие ее дочки и мама. Кадры, снятые в Италии, продемонстрировали их семейную идиллию.

«Иметь потрясающую маму и самой быть мамой — дар! Всех мам с Днем матери. И всем нам важно одно — чтобы наши дети были счастливы», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Веры, а также ее моложавой мамой. «Ваша мама — красавица! Вы все — красавицы, ее дочки! Ваши доченьки — принцессы», «Верочка, песня просто класс, тронула до слез… Семья — это скала», «Какие у вас дочки прелестные», «Вы в маму, такая же светлая и вечно молодая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: