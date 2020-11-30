В гостях у звезды: Кудрявцева показала 56-летнюю Азизу в брючном костюме мандаринового цвета

Лера Кудрявцева в последнее время много работает. Она редко появляется на светских раутах, предпочитая уделять свободное время семьей. Уже семь лет девушка счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает двухлетняя дочка Мария. Именно с наследницей телеведущая проводит большую часть времени. Недавно она гуляла с ней после снегопада. Но на минувших выходных блондинка смогла увидеться с Азизой.

Певица была знакома с Игорем Тальковым и даже участвовала в потасовке, когда он был убит. Тогда артистка на время перестала появляться в шоу-бизнесе, многие отказывались с ней сниматься и выступать. Однако Алла Пугачева, Иосиф Кобзон и другие звезды поддержали ее в трудный момент. А не так давно Азиза стала принимать участие в шоу на телевидении. Она рассказала о своей личной жизни. Тогда артистка представила своего возлюбленного миллионера Давида Григоряна. Они планировали свадьбу, но не так давно расстались.

Похоже, что теперь Азиза решила сосредоточиться на творчестве, она решила устроить онлайн-концерт. На кадрах, которыми поделилась Кудрявцева, певица играет на пианино, а потом приглашает коллег и поклонников насладиться ее песнями. При этом 56-летняя артистка предстала в брючном костюме мандаринового цвета. Шелковая блузка и чалма с перьями дополнили ее роскошный образ.

«Прерываю репетицию! Дорогие мои, хочу пригласить вас уважаемые коллеги и ваших многоуважаемых подписчиков на мой онлайн-концерт, который я планирую провести 10 декабря в 19 часов. Надеюсь на скорую встречу», — поделилась Азиза.

Поклонники восхитились ее образом. Многие также поразились тому, как молодо она выглядит. «Ну такая стройная», «Азиза только хорошеет», «Она прекрасна», «Ой, красотка», — стали обсуждать кадры подписчики.

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