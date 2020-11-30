Райан Рейнольдс объяснил, почему не хочет, чтобы в его честь называли улицу

Жители канадского города Ванкувера активно подписывают петицию за то, чтобы одна из местных улиц была переименована в честь актера Райана Рейнольдса — звезды боевиков «Дэдпул», «Призрачный патруль», «Телохранитель киллера» и многих других. 44-летний актер родился в этом городе в семье обычных продавцов и выбился в первые ряды голливудских звезд. Кроме ярких ролей в кино, земляки ценят и благотворительность, которой мужчина занимается вместе со своей женой.

И вот местное радио 104.9 KiSS запустило петицию за то, чтобы увековечить имя звезды в названии одной из улиц. Многие жители города поддержали идею, однако сам актер оказался от нее не в восторге (или просто скромничает). 29 ноября он написал в Twitter, что это очень приятный, но достаточно тяжелый подарок для него. В своей привычной шутливой манере мужчина объяснил, почему не хотел бы связывать свое имя с дорожной сетью.

«Если движение (на этой улице. — Прим. авт.) будет отстойным, то все будут говорить: «Райан Рейнольдс тормозит» или «Застрял на Рейнольдсе». Моим братьям такие каламбуры очень понравились бы», — прокомментировал актер.

Напомним, звезда «Дэдпула» является младшим из четырех братьев, поэтому в детстве ему доставалось немало приколов от родственников. Возможно, именно поэтому Райан вырос с огромным запасом остроумия и самоиронии, который помог ему занять свою нишу на голливудском олимпе.

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