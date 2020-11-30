«Быть мамой — великое счастье!»: Полина Гагарина с детьми повеселилась на катке

Певица провела День матери вместе с трехлетней дочкой Мией и 13-летним сыном Андреем.

Певица Полина Гагарина в свои 33 года воспитывает двоих детей. Отцом первенца Андрея является Петр Кислов, сыну звезды уже 13 лет. Малышка Мия родилась в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, девочке уже три годика.

Накануне в День матери Гагарина посвятила вечер общению с детьми. Она отправилась на каток, где покатала дочку с сыном, и призналась:

«Быть мамой — великое счастье! Пускай все детки будут здоровы, это для мам самое главное», — подписала видео Гагарина.

Для зимней забавы Гагарина облачилась в теплый удобный комбинезон, верх которого выполнен из ткани с анималистичным принтом. Личико дочки Мии певица по-прежнему тщательно скрывала.

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Напомним, с Дмитрием Исхаковым Гагарина развелась в этом году. Официальных комментариев пара не давала, но сам фотограф позже заявил, что они с Полиной действительно не вместе.

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