«Быть мамой — великое счастье!»: Полина Гагарина с детьми повеселилась на катке

Певица Полина Гагарина в свои 33 года воспитывает двоих детей. Отцом первенца Андрея является Петр Кислов, сыну звезды уже 13 лет. Малышка Мия родилась в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, девочке уже три годика.
Накануне в День матери Гагарина посвятила вечер общению с детьми. Она отправилась на каток, где покатала дочку с сыном, и призналась:
«Быть мамой — великое счастье! Пускай все детки будут здоровы, это для мам самое главное», — подписала видео Гагарина.
Для зимней забавы Гагарина облачилась в теплый удобный комбинезон, верх которого выполнен из ткани с анималистичным принтом. Личико дочки Мии певица по-прежнему тщательно скрывала.
Напомним, с Дмитрием Исхаковым Гагарина развелась в этом году. Официальных комментариев пара не давала, но сам фотограф позже заявил, что они с Полиной действительно не вместе.