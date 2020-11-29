«Еще в новинку»: жена Андрея Черкасова впервые празднует День матери

Еще недавно жена телеведущего Андрея Черкасова — Кристина Ослина — родила первенца. А сейчас 30-летняя экс-участница «стройки любви» наслаждается материнством в полной мере. Однако такой праздник, как День матери, девушка отмечает впервые. Об этом и рассказал в своем аккаунте ее муж.

Андрей Черкасов опубликовал совместный с женой, мамой и сыном кадр у себя на странице и написал:

«Для моей любимой жены этот праздник еще в новинку. Но она сегодня радовалась, что у нее появился свой день».

Также Черкасов поблагодарил свою маму за счастливое детство и возможность радоваться отцовству уже в зрелые годы.

«Доброта и забота моей Мамы не знает предела. Низкий поклон всем Мамам», — отметил Андрей.

Поклонники пары остались в восторге от таких слов и семейного снимка.

«Красиво сказано», «Вы прекрасны!», «Какие вы милые, Кристина просто прелесть!», «Сынок — копия твоей мамы, Андрей!», — написали подписчики в комментариях под фото.

Напомним, что Андрей и Кристина расписались в декабре 2018 года. А уже в апреле этого года у них родился сын Святослав.

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