«Моя поддержка»: Стефания Маликова опубликовала кадр из семейного архива в День матери

20-летняя наследница Дмитрия Маликова призналась, что раньше не прислушивалась к советам матери.

Основательница бренда одежды «DressByStesha» Стефания Маликова в последней публикации личного профиля разместила фотографию с мамой — Еленой Маликовой. Женщина держала на руках младшего брата Стеши — Марка, а сама Стефания стояла рядом и обнимала родных.

Такой кадр появился на страничке студентки МГИМО не случайно. Таким образом дочь выразила слова любви и благодарности своей родительнице. В День матери Стеша не только поздравила маму, но и призналась в своем частом непослушании.

«Когда я была младше, думала, что знаю жизнь, не прислушивалась к твоим советам. Сейчас понимаю, что не знаю ничего, и лишний раз всегда спрошу тебя», — подчеркнула Стеша.

Девушка назвала себя по-настоящему счастливым человеком. Потому что уверенность и стабильность ей дает ее мама.

Отметим, Маликова не раз заявляла, что именно родителям она обязана своим настоящим. Стефания не скрывает, что бизнес и имя она приобрела не без труда мамы и папы.

«У меня есть ты — моя самая главная поддержка. Спасибо, что ты всегда рядом», — поблагодарила Стеша Елену.

Поклонники семьи Маликовых присоединились к поздравлениям Стефании, а также выразили слова восхищения красотой жены композитора:

«Какая мама красивая!», «Стешенька, у тебя прекрасная и очень мудрая мамочка!».

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