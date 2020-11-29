Алла Пугачева в силуэтном платье с открытыми плечами предстала в замке с детьми

Алла Пугачева выглядит настоящей королевой не только на сцене или публичных мероприятиях, но и дома. Об этом можно судить по кадрам, которые публикует в личном блоге Максим Галкин, ее муж.

На последнем обнародованном видео звезда случайно попадает в объектив камеры супруга за любопытным занятием – она делает массаж стоп сыну Гарри, а дочь Лиза помогает ей, обмахивая брата подушкой, как опахалом.

«Боже мой! Будни падишаха!» — пришел в восторг от увиденного юморист.

В этой обыденной ситуации певица выглядела на все сто процентов – она была облачена в черное силуэтное платье с открытыми плечами. А волосы уложила в стильные пышные кудри, сделав небрежный пучок на макушке.

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