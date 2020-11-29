«Можно и вечеринку устроить»: Инна Маликова продемонстрировала стройное тело в облегающем боди

43-летняя солистка группы «Новые самоцветы» показала, в чем ходит по дому.

Сестра музыканта Дмитрия Маликова уже давно не девочка. Однако фигура Инны Маликовой все еще является предметом восхищения ее поклонников. Недавно певица разместила в своем профиле фото в чувственном боди.

Вокалистка рассказала, что уже украсила дом и нарядила елку к Новому году. Именно поэтому у Маликовой появилось желание организовать что-то шумное и веселое.

«Елку нарядили, теперь можно и вечеринку устроить», — написала Инна в комментариях под фото.

Примечательно, что в качестве наряда для предполагаемой вечеринки знаменитость выбрала черное боди с длинными рукавами и воротником-стойкой. Такой наряд позволил артистке похвастаться стройными ногами и упругими бедрами.

«Удивили, убили наповал, о возрасте не думаю, под стол упал!», «Вау!», «Красивая», — написали некоторые из подписчиков Маликовой.

Однако нашлись и те, кто посчитал такое фото постыдным:

«Неудачный Фотошоп. Непропорциональная», «А елка где? Показали бы елку, а не себя в трусах», «А что теперь так можно на вечеринку ходить?», «Вместо платьев носим ноги…», «Нельзя такие фото выставлять…», «А причем тогда фото, и где елка?».

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