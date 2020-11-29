«Мой новый look»: Лолита Милявская примерила старинный наряд

Артистка Лолита Милявская не представляет свою жизнь без ярких и эпатажных сценических образов. Недавно в ее аккаунте появился видеоролик, на котором исполнительница предстала в императорском платье.

Лолита постаралась похвастаться новым образом в духе XVIII столетия. Она покрутилась, а потом гордо подняв голову, произнесла:

«Это мой новый look. Теперь я буду ходить только так, даже зимой. Я вообще, по-моему, родилась не в то время. Я должна была родиться во времена корсетов, во времена цацок».

Однако позже певица добавила, что с ее характером она все-таки даже в таком платье попыталась бы быть, что называется, сильной и независимой.

«Хотя с моим характером, я бы все равно носила картошку, пакеты, ремонтировала унитаз. Хотя в то время еще не было унитазов. Ну, выгребную яму бы чистила», — пошутила Милявская.

Нужно отметить, что поклонники артистки по достоинству оценили не только образ кумира, но и ее чувство юмора: