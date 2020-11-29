«С настоящим мужичком»: Анастасия Решетова и Наталья Рудова взяли с собой в баню Ратмира Юнусова

С приближением зимы многих артистов российского шоу-бизнеса потянуло в баню. Так, вслед за Бородиной, попариться решили давние подруги — Анастасия Решетова и Наталья Рудова. Примечательно, что посетили спа-процедуры бизнесвумен и актриса не одни. Девушки не забыли про мужскую компанию, а именно про сына Тимати — Ратмира Юнусова.

Рудова и Решетова поделились фото- и видеоматериалами субботнего вечера. Подруги решили восстановить силы после рабочей недели. А начали они с горячего пара.

«Рудова, смотри, мой сын с года с красивыми телочками по баням ходит», — пошутила бывшая избранница шоумена Тимура Юнусова про присутствие сына.

«Ой, спасибо тебе, дорогой, что привел нас в баньку, попариться», — погладила по голове малыша Наталья Рудова.

Далее Наталья и Анастасия поспешили к бассейну с ледяной водой. Девушки следят за своим здоровьем. Например, Рудова каждый день записывает ролики с беговой дорожки, а Решетова активно занимается серфингом и посещает спортивный зал. Именно поэтому закалка организма не составила для знаменитостей труда.

«Наконец-то с настоящим мужичком в бане», — написала Рудова о вечере с подругой и ее сыном в личном микроблоге.

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