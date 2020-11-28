«Обожаю баньку»: Ксения Бородина в черном купальнике нырнула в ледяную воду

Телеведущая устроила банный день, отправившись с семьей на Лосиный остров. Девушка не постеснялась показать себя без грима.

Ксения Бородина не раз говорила, что любит отдыхать. В этом году она несколько раз уезжала из России, чтобы провести время с мужем Курбаном Омаровым. Также телеведущая свозила на море своих детей: дочерей Теону и Марусю. В последние месяцы она регулярно ездит на съемки. Также девушка успела повидаться с подругами и украсить свой особняк к Новому году. Неудивительно, что выходные она посвятила релаксу.

В субботу, 28 ноября, Ксения отправилась в баню на Лосином острове. Она была не одна, а с мужем и детьми. В соцсети телеведущая разместила кадры, где купается в бочке с вениками. Телеведущая облачилась в черный купальник с высокой талией и топом на тонких лямках. Бородина не побоялась предстать без грима. У нее еще не смылся турецкий загар, поэтом она похвасталась еще и бронзовой кожей.

«Обожаю баньку, может спать начну лучше! Встала сегодня в 12.30, но сон приходит не раньше 4-5 утра», — призналась звезда.

Она также искупалась в ледяной воде. На видео девушка заныривает в небольшой бассейн. «Ой, мамочки… Оххх», — едва сдерживая эмоции, произнесла телеведущая. Потом Ксения показала, как в бане парятся ее дочки. Девочки сидели в купальниках и выжидали, когда станет сильно жарко. При этом они не стали скрывать, что им нравятся такие процедуры.

Поклонники в свою очередь восхитились фигурой 37-летней мамы и одарили ее комплиментами. «Такая красивая, свежая, чистенькая, прям слов нет», «После бани очищение не только тела, но и мозгов», «Без макияжа прям прекрасна», «Вам не нужно краситься», «Вы здесь похожи на Монику Белуччи. По крайней мере, мне так показалось», «Распаренная Ксюша без грима», — прокомментировали пост подписчики.

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