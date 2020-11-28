Вера Брежнева в джинсах с подворотами и жакете нежно-розового цвета устроила вечеринку

Певица отметила год с момента создания своего бьюти бренда. Она устроила праздник, на который позвала своих друзей.

Вера Брежнева не скрывает, что интересуется модой. Несколько лет назад она подружилась с моделью Еленой Перминовой. Тогда певица стала чаще появляться на модных показах и ездить в Париж на Неделю моды. Порой и сама девушка представала в роли модели. Не так давно она делилась кадрами из Киева, где снялась в одном из выпусков «Топ-модели по-украински». Артистка показала участницам свою помаду и дала задание — прорекламировать ее бренд.

А теперь Вера отпраздновала год с момента создания своей бьюти-марки. Она решила собрать друзей и устроить вечеринку. Для такого случая певица облачилась в джинсы с подворотами, белую майку и жакет припыленного розового цвета. Туфли-лодочки телесного цвета дополнили образ и визуально удлинили ноги девушки. Брежнева сделала объемную прическу и макияж в нюдовых тонах. Она позировала гостями, танцевала под сеты диджея и раздавала подарки.

На торжестве был даже многоярусный торт. Певица отметила день рождения своего бренда с размахом. Поклонники восхитились ее целеустремленностью. Многие также одарили комплиментами ее лаконичный и стильный лук.

«Верочка, как всегда лучше всех», «Такая элегантная», «Очень светлый человек», «Вера, ты чудо», «Очень стильная», «Хороша», «Вы расцвели», «У вас будто еще лето, такие приятные цвета», «Очень красивая, невероятно», — прокомментировали пост подписчики.

На празднике не было мужа звезды Константина Меладзе. Но стоит отметить, что они редко вместе появляются на публике.

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