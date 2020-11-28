«Наташ, ну не стыдно?»: Глюк’oZа в розовом мини-бикини изящно обнажила округлые бедра в море

Певица поделилась кадрами с отдыха, на которых продемонстрировала всю свою привлекательность.

Наталья Чистякова-Ионова, которая известна как Глюк’oZа, всегда обладала эффектной внешностью. Певица состоит в браке с Александром Чистяковым. Девушка подарила избраннику двоих детей: 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера. При этом порой возникают слухи о разладе в их отношениях. Артистка редко публикует совместные фото с мужем, что поражает разные сплетни. Однако она не раз говорила, что у нее в семье царит идиллия.

Вот уже не первый день Наталья отдыхает на море. Девушка проводит большую часть времени на пляже. Она всегда тренируется и обожает заниматься йогой с мужем. Порой певица публикует крайне откровенные фото, которые удивляют ее фанатов. Молодую маму не раз осуждали за смелые кадры. А накануне Глюкоза опубликовала видео, на которых она предстала в розовом мини-бикини с рюшами. Девушка стояла на доске и нажимала на педаль, чтобы плыть. При этом начинали играть мышцы на ее бедре, которые звезда обнажила.

А также певица блеснула роскошной грудью. Она пересела в лодку с веслом, насладившись красивыми видами. Артистка подразнила фанатов фигурой без изъянов.

Поклонники были сражены столь смелыми кадрами. Многие отметили, что 34-летняя девушка выглядит безупречно. «Наташа с годами как хорошее французское вино — становится только краше», «Обалденная», «Наташ, ну не стыдно?», «Можно и без трусов уже», «Какие ноги, а талия — ну красота», «Очень красивая», «Морская нимфа», — прокомментировали пост подписчики.

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