49-летняя Кудрявцева в зауженных брюках и жакете в полоску подчеркнула постройневшую фигуру

Телеведущая запечатлелась с Александром Михайловым. Некоторые поклонники поразились тому, как похорошела блондинка, а также восприняли мужчину, как ее нового соведущего.

Лера Кудрявцева не скрывает, что старается следить за своей фигурой. В 49 лет она может похвастаться моложавым видом, а вот лишние килограммы иногда появляются у телеведущей. После карантина она приходила в форму вместе с мужем Игорем Макаровым, который устраивал ей тренировки. Также блондинка умело корректирует свои формы с помощью одежды. Ранее она рассекретила свою хитрость. Девушка начинает носить одежду свободного кроя, что визуально скрывает небольшие недостатки фигуры.

Однако на новых съемках шоу «Звезды сошлись» Лера появилась в элегантном костюме. Она предстала в черном костюме с зауженными и укороченными брюками-дудочками, а также жакетом в тонкую полоску. Девушка дополнила монохромный лук ярким акцентом — алыми туфлями-лодочками. Кудрявцева подчеркнула постройневшую фигуру. Поклонники поразились тому, как похорошела телеведущая за последние месяцы.

Гостем на съемках стали Иван Иванов, который восхитился ведущей. Также Лера запечатлелась с Александром Михайловым. Поклонники заподозрили, что 76-летний артист мог стать новым соведущим девушки, так как прошлый ведущий Александр Котловой погиб этой осенью.

«Приятная пара, хорошо смотрятся», «Лера шикарная и мужчина классный, любим его, классный актер», «Он будет с вами, Лера????? Какой же светлый и интеллигентный человек», «Красавица, фигурка, ножки…..сама элегантность», «Как похудела», «Очень стройная», «Лера ааааа, не надо больше вам худеть», — прокомментировали пост подписчики.

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