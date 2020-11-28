«Тигрица»: Мария Горбань в прозрачном бюстгальтере продемонстрировала чувственный образ

Звезда сериала «Кухня» не стесняется обнажать стройное тело. Мария Горбань уверена в своей красоте и сексуальности, поэтому смело публикует на личной странице снимки съемочного процесса ее новой чувственной фотосессии.

«Экранная жена» Дмитрия Нагиева для свежих кадров выбрала черные брюки-клеш. Они подчеркнули упругие бедра артистки. А плоский животик оголил полупрозрачный бюстгальтер. Он же не скрыл и пышные формы телеведущей.

Мария позировала с «голливудскими» локонами на голове, чуть-чуть наклонившись и подав голову вперед. Взгляд ее был сосредоточенный и уверенный. Своим животным магнетизмом она напомнила некоторым поклонникам дикую кошку.

«Тигрица», — написали Горбань в комментариях.

Остальные фанаты присоединились к словам восхищения Марией:

«Мария, Ваша фигура просто огонь», «Ох уж и Маша Горбань. Ну как ? Как можно быть такой красивой?», «Сочная киса», «Штаны — огонь», «Икона».

Напомним, что Мария Горбань увлекается серфингом, который помогает девушке держать себя в тонусе. Соблазнительными формами и изгибами своего тела Мария обязана правильному питанию и спорту. Об этом артистка рассказывает в личном микроблоге. Здоровому образу жизни она приучает и дочь Александру.

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