«Надежная и успешная»: Светлана Хоркина поздравила свою красавицу-сестру с днем рождения

«Королева брусьев» гимнастка Светлана Хоркина в Instagram тепло поздравила с днем рождения свою младшую родную сестру Юлию.

«Любимая сестренка Юлия. С Днем рождения! Я благодарна нашим родителям, что именно ты моя сестричка! Талантливая, добрая, трудолюбивая, надежная и успешная! Пусть все твои мечты сбудутся, а счастье и успехи с твоими воспитанницами накроют тебя с головой. Люблю. Твои мама, племянники и я».

Светлана Хоркина

«Вы с ней, конечно, красотки невероятные. С днем рождения вашу сестричку», «Как же вы все-таки похожи. Буквально одно лицо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что младшая сестра Светланы Хоркиной Юлия — мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Она директор Белгородской спортивной гимнастической школы, которую курирует лично Светлана Хоркина. У сестер прекрасные отношения. Хоркина часто приезжает в спортивную школу, чтобы узнать об успехах молодых учениц.

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