«Всем добра»: Ревва запечатлелся с красавицей-женой и дочками во время отпуска в Дубае

Известный шоумен и актер проводит время с любимыми людьми вдали от родины.

Шоумен Александр Ревва в Instagram разместил красивый кадр с отдыха в Дубае. В Объединенных Арабских Эмиратах он находится вместе со своей красавицей-женой Анжеликой и дочками Амели и Алисой. На заднем плане можно разглядеть небоскребы и огромное колесо обозрения. Кроме того, видно невооруженным глазом, что по водной глади разъезжают красивые яхты и катера.

«Всем доброго спортивного утра. Всем добра». Александр Ревва

«Вы – лучшие. Зайчики. Всем вам здоровья», «Какая все-таки замечательная у вас жена и дочки», «Будьте все счастливы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Ревва вместе со своей женой с 2004 года. В этом году они отметили топазную свадьбу. Старшей дочери звезды Алисе в этом году исполнилось 13 лет. Амели на шесть лет младше своей сестренки. В своих интервью Александр Ревва всегда подчеркивает, что семье для него самое важное в этой жизни.

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