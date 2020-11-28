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«Обнулить претензии»: Екатерина Волкова рассказала, как бороться с ленью

38-летняя исполнительница роли Веры в телесериале «Воронины» ответила на вопросы поклонников.

«Обнулить претензии»: Екатерина Волкова рассказала, как бороться с ленью
Екатерина Волкова. Фото: Instagram.com/volkovihome

Актриса  Екатерина Волкова устроила в Stories личного профиля дискуссию со своими подписчиками. Артистка объяснила, что приехала на выступление слишком рано, поэтому она не хотела понапрасну терять время и решила ответить на все вопросы своей аудитории.

Поклонники жены архитектора и бизнесмена  Андрея Карпова не упустили возможности пообщаться со знаменитостью и узнать ответы на самые интригующие вопросы. Среди таких был, уже ставший вечным, вопрос о беременности. Екатерина пообещала, что напишет об этом отдельный пост. Также артистку спрашивали о новых проектах, ежедневном рационе и интерьере дома. Особо популярными стали расспросы о духовном развитии.

 «Как перестать лениться и начать работать над собой?», — поинтересовался один из фанатов Волковой.

Актриса попыталась объяснить, что важно различать лень и моральный упадок. По ее мнению, если проблема не связана со здоровьем, а является только ловушкой вашего мозга, необходимо бороться с прокрастинацией.

«Я очень страдала от  нее. Научилась себя дисциплинировать. Потихоньку. Не сразу много от себя требовать. Обнулить все прежние претензии к себе», — подсказала Екатерина.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова пообщалась с подписчиками. Фото: Instagram.com/volkovihome

Далее Волкова предложила начинать читать небольшими порциями, нормализовать распорядок дня и режим сна. Тогда, считает артистка, лень исчезнет сама собой.

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