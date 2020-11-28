«Сонная лощина»: Егор Кончаловский запечатлел дочь в образе героини Кристины Риччи

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил видеозапись со своей единственной дочерью 21-летней Марией Михалковой-Кончаловской. Девушка прогулялась под снегом по осеннему лесу. Она перевоплотилась на время в героиню голливудской актрисы Кристины Риччи Катрину Энн Ван Тассел из популярного в конце девяностых годов прошлого века фильма «Сонная лощина».

«Сонная лощина», — подписал кадр известный режиссер.

«Завораживает. Какая она у вас все-таки красавица», «Восхитительная девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Михалкова-Кончаловская не так давно вышла замуж. При этом первое время ее звездный отец был против этого брака. Позже он отмечал, что сам рано женился на актрисе Любови Толкалиной, поэтому в общем-то понимает желание дочери выйти замуж в столь юном возрасте. Егор Кончаловский присутствовал на свадьбе своей дочери.

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