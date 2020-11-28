«Когда человеку хорошо»: Юлия Паршута в купальнике в полосочку вышла из бани на мороз

Актриса театра и кино и популярная певица Юлия Паршута в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она запечатлена около бани в купальнике в полосочку.

«Когда человеку хорошо», — отметила она в подписи под фото.

«Классная. Прекрасная фигурка. Так же хочу выйти на морозец», «Идеальная фигура, к которой надо стремиться всем», «В красивом теле — красивый дух», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлия Паршута получила известность благодаря проекту «Фабрика звезд». В 2006 году она завоевала главный приз на конкурсе «Хрустальная корона Москвы». Также в юности она играла в КВН в составе женской сборной РУДН «Кроме шуток» и работала на телевидении Сочи, где вела рубрики «Погода+Телеконкурс» и «Прогноз погоды».

О личной жизни звезда предпочитает не распространяться. Кстати, в 2019 году она сыграла одну из ролей в нашумевшем на всю страну фильме «Текст» с Кристиной Асмус в главной роли.

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