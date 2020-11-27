Несчастье помогло: старший брат простил принца Гарри

Отношения между родственниками наладились после того, как стало известно о выкидыше Меган Маркл.

После того, как принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять королевские обязанности и решили жить за океаном, принц Уильям затаил на брата большую обиду. Поговаривали, что они даже не общались долгое время.

Ситуация обострилась из-за пандемии. Гарри никак не мог вырваться в Лондон, чтобы навестить всех своих родных. Но, как пишет The Mirror, братья все же помирились, а причиной тому стало несчастье, которое случилось с Меган.

Накануне герцогиня Сассекская рассказала, что у нее случился выкидыш. Второго ребенка она потеряла еще летом. В Букингемском дворце сразу об этом узнали и выразили слова поддержки. Эта скорбь помогла сплотить всех членов королевской семьи.

больше по теме Стало известно, почему Меган Маркл не хочет возвращаться в Лондон Королевский эксперт поделилась своей точкой зрения.

Напомним, что Меган и Гарри воспитывают сына Арчи, который родился в мае 2019 года. Сейчас он является седьмым претендентом в очереди на престол, пропустив вперед деда, дядю и троих его детей, а также отца.

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