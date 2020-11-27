Классическое сочетание: Кейт Миддлтон в белоснежном жакете представила свое исследование

На протяжении многих лет Кейт Миддлтон занималась исследовательской работой. Она изучала проблемы детей до пяти лет и пришла к выводу, что пагубные привычки, в том числе и наркомания, идут родом из раннего детства. Причем, по словам будущей королевы, этот факт осознавал только каждый четвертый респондент в Великобритании. Такие данные появились в результате опроса, который был запущен еще зимой.

Виртуальный брифинг по результатам исследования Кейт провела в белоснежном жакете и черном атласном топе. Локоны оставила распущенными, а образ завершила небольшими серьгами. Снимки с мероприятия появились в официальном аккаунте дворца в Instagram.

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Накануне звездный бьюти-эксперт рассказал, что Кейт изменила свои привычки в макияже. Теперь 38-летняя герцогиня Кембриджская выбирает персиковые румяна и тени, которые делают ее лицо визуально моложе.

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