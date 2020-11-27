«Он ел мой палец, а я хотела съесть его»: Орлова запечатлелась с сыном Черкасова из «Дома-2»

Как отметила телеведущая, в таком возрасте мальчишкам можно простить все.

Певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова в Instagram разместила несколько красивых кадров с сыном Андрея Черкасова. Милый малыш пристроился на руках у звезды.

«Посмотрите, какой чудесный улыбчивый мальчик покорил мое сердце. Дитя любви прекрасных Андрея и Кристины Черкасовых. Всю съемку, сидя у меня на руках, он ел мой палец, а я хотела съесть его. Сладкий малыш, пахнущий молочком. Вот в этом возрасте мужчинам можно простить абсолютно все!» Ольга Орлова

«Какой лучезарный малыш», «Классное сочетание. Весь в папу, а глаза мамины. Все постарались», «Какой удивительный сынок у Черкасова. И жена просто красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Черкасов впервые появился на «Доме-2» в 2007 году. У него было множество романов на телестройке. При этом несколько раз он покидал проект, но потом снова туда возвращался. Летом 2019 года он сыграл свадьбу с Кристиной Ослиной, также бывшей участницей телестройки.

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