«Потрясающая фигура!»: 51-летняя Бондарчук предстала в просвечивающем купальнике на отдыхе

Модель Светлана Бондарчук, которой сейчас 51 год, в Instagram поделилась архивными кадрами со своего отдыха. На фотографиях она запечатлена в просвечивающем купальнике. Модель при этом находится в бассейне.

«Доброе утро!» — подписала кадры звезда.

«Потрясающая фигура!» «Пойду сегодня куплю пальму в ванную и буду представлять, что нахожусь на море. А не вот это все», «Купальник просто огонь, как и Светлана. Неужели еще где-то на этой планете тепло и можно купаться?» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Бондарчук долгие годы была счастлива в браке со своим мужем — режиссером Федором Бондарчуком. В браке у них родилось двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. Несколько лет назад пара рассталась. В этом году Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Модель уже давно бабушка. У нее есть две внучки — Маргарита и Вера.

Сморите также: