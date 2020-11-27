«День рождения нашей семьи»: Игорь Булатов и Виктория Лопырева отметили ситцевую свадьбу

Пара расписалась год назад в Грибоедовском ЗАГСе столицы.

Бизнесмен Игорь Булатов в Instagram тепло и нежно признался в любви своей жене — модели Виктории Лопыревой.

«Семья. Каждый человек сам для себя определяет ее значимость. Но для большинства людей семья — это основа основ, источник жизни, любви, вдохновения и ответственности. Сегодня день рождения нашей семьи с Викторией Лопыревой. Еще один повод сказать, как это ценно и важно для меня». Игорь Булатов

«Поздравляем вас. Шикарная пара», «Долголетия вам и взаимопонимания», «Будьте счастливы. Счастливой семейной жизни. Вы просто лучшие и все», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов расписались в Грибоедовском ЗАГСе столицы. У них есть совместный ребенок — сын Марк Лионель. Ребенку совсем скоро исполнится уже два года. В прессе порой мелькают слухи, что пара рассталась, но бизнесмен и модель по-прежнему счастливы вместе друг с другом.

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