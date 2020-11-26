«Мечта сбылась»: Стеша Маликова в черном пальто и высоких сапогах пообедала в центре Москвы

Дочка Дмитрия Маликова решила похвастаться локациями, где планирует устроить фотосессию в роскошных платьях. Для этого она нашла отель с красивым видом.

Стеша Маликова является гордостью своего отца Дмитрия Маликова. Девушка учится в МГИМО и в свои 20 лет уже старается сама зарабатывать. В этом году во время карантина она не только училась, но и создала свою первую коллекцию одежды. Теперь наследница артиста зарегистрировала свою торговую марку и готовится пополнить магазин новогодними нарядами. Она уже присмотрела локации, где устроить фотосессию в вечерних платьях.

26 ноября Стеша отправилась гулять по Москве, она оказалась на Красной площади, где уже появилась нарядная елка. Дочка Маликова облачилась в джинсы скинни, свитер и черное длинное пальто. Ее образ дополняли высокие черные сапоги с широким голенищем, которые в тренде в этом сезоне. Юная бизнесвумен сначала пообедала в ГУМе кашей, насладившись живой музыкой. А потом поднялась на один из этажей с балконом фешенебельного отеля Four Seasons, где планирует устроить съемку.

«На главных улицах столицы», — подписала кадры девушка. «От этого вида можно сойти с ума. С таким видом будем снимать новогоднюю коллекцию; Смори, еще одна мечта сбылась», — похвасталась дочка певца.

Поклонники поддержали Стешу. Многие отметили, что она стильно выглядит. Девушка получила сотни комплиментов. «Главная красавица страны», «Всегда впечатляете», «Такая изящная», «Вам очень идет», «Круто, когда есть возможность жить в столице», «Вы красотка», «Кашку с ягодкой поели в центре города — это прикольно», «Такая юная и уже такая деловая», «Папа ваш точно горд», — прокомментировали пост подписчики.

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